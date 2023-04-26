Англія

Француз хоче продовжити кар'єру в складі "гармашів".

Контракт опорного півзахисника Нголо Канте з лондонським Челсі спливає наприкінці поточного сезону, тому поки що зберігаються питання щодо його майбутнього. Інший лондонський клуб Арсенал зацікавлений в підписанні француза.

Згідно з повідомленням Fichajеs, 32-річний француз погодився перейти до "канонірів" на правах вільного агента після завершення поточного сезону.

Канте підпише з лондонцями дворічний контракт з опцією продовження на ще один рік.

У поточному сезоні Нголо Канте провів лише п'ять матчів через тривалу травму.