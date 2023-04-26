Француз хоче продовжити кар'єру в складі "гармашів".
НГОЛО КАНТЕ, GETTY IMAGES
26 квітня 2023, 21:35
Контракт опорного півзахисника Нголо Канте з лондонським Челсі спливає наприкінці поточного сезону, тому поки що зберігаються питання щодо його майбутнього. Інший лондонський клуб Арсенал зацікавлений в підписанні француза.
Згідно з повідомленням Fichajеs, 32-річний француз погодився перейти до "канонірів" на правах вільного агента після завершення поточного сезону.
Канте підпише з лондонцями дворічний контракт з опцією продовження на ще один рік.
У поточному сезоні Нголо Канте провів лише п'ять матчів через тривалу травму.