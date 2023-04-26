Англія

Хорват може перебратись на Туманний Альбіон.

Півзахисник Інтера Марцело Брозович може змінити клубну прописку, повідомляє Sportske novosti.

За інформацією джерела, хорватом цікавиться Ньюкасл. "Сороки" можуть заплатити за 30-річного хорвата 35 мільйонів євро. Саме таку суму хоче за свого гравця міланський клуб. Контракт Марцело з Інтером дійсний до 2026 року.

Зазначимо, що в цьому сезоні хорватський футболіст провів 28 матчів на клубному рівні, відзначившись двома забитими голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер Барселони Хаві хоче бачити Марцело Брозовича у команді.