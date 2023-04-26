Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та лондонський Арсенал.

Манчестер Сіті та лондонський Арсенал зіграють у рамках тридцять третього туру англійської Прем'єр-ліги на Етіхаді.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над Шеффілд Юнайтед (3:0), випустив із перших хвилин Діаша в трійці центральних захисників, тоді як Стоунз та Родрі зіграють в опорній зоні, а де Брюйне розташується над ними в півзахисті.

Мікель Артета, після нічиї проти Саутгемптона (3:3), повернув Джаку до трійки в центрі поля. Олександр Зінченко займе місце на лівому фланзі захисту.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне, Гюндоган, Гріліш — Голанд.

Запасні: Ортега, Лапорт, Льюїс, Філліпс, Філліпс, Гомес, Фоден, Палмер, Альварес, Марез.



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Голдінг, Габріель, Зінченко — Едегор, Парті, Джака — Сака, Жезус, Мартінеллі.

Запасні: Тернер, Тірні, Ківьор, Сміт-Роу, Жоржиньйо, Вієйра, Нкетіа, Троссар, Нельсон.



Гра Манчестер Сіті — Арсенал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.