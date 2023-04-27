Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував перемогу над Арсеналом.

Напередодні в рамках тридцять третього туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті здобув домашню перемогу над лондонським Арсеналом.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола після завершення гри прокоментував побачене на футбольному полі.

"У мене було відчуття, що наступні три ігри будуть багато чого вирішувати — гра за грою ми побачимо, що станеться та де ми в підсумку опинимось. Ці три матчі дійсно важливі: Фулгем у неділю, потім дві гри вдома. Саме вони визначатимуть, чи зможемо ми зробити те, що маємо зробити.

Фулхем. Сезон, який вони проводять, був неймовірним. Потім у нас удома Вест Гем та Лідс — я не хочу наврочити, але в цьому сезоні з нашою публікою ми почуваємося комфортно.

Але це все тільки припущення. Сьогоднішня реальність склалась таким чином, що всі ці твердження звучать наївно. Річ у тім, що наразі ми все ще відстаємо від Арсенала на два очки.

Що ж до сьогоднішньої гри, то коли ми можемо знайти Кевіна де Брюйне, і він може вільно пробігти кілька десятків метрів, то його вже не зупинити. Кевін — майстер асистів. Із Ерлінгом Голандом у парі або без нього. Голанд також постійно забиває голи. Із Кевіном або без нього. Але разом, із достатнім простором позаду, вони стають дуже небезпечними", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Манчестер Сіті зіграє в гостях проти лондонського Фулгема.