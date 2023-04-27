Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 26 квітня 2023 року, 22:00.

У рамках тридцять третього туру англійської Прем’єр-ліги напередодні відбулась зустріч поміж Манчестер Сіті та лондонським Арсеналом.

Команда Хосепа Гвардіоли від самого початку гри почала демонструвати, яка саме команда з цієї пари буде задавати тем протистояння.

Футболісти Мікеля Артети при цьому поступово назбирали чимало помилок у захисті, чим суперники скористались на власний розсуд на початку та наприкінці першого тайму. У обох випадках відзначався де Брюйне: голом та гольовою передачею зі штрафного на Стоунза відповідно.

Перша відповідь від "канонірів" відбулась лише на останніх хвилинах другої половини гри, проте тоді вже було запізно щось робити — Арсенал утретє проґавив швидкий випад суперників за підсумком помилки Едегора в центрі поля, і на момент власного результативного пострілу вже горів 0:3.

Однак і гол від Голдінга в підсумку доволі швидко нівелював Ерлінг Голанд своїм рекордним м’ячем серед діючих футболістів АПЛ.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Арсенал у АПЛ:

Манчестер Сіті — Арсенал 4:1

Голи: де Брюйне, 7, 54, Стоунз, 45+1, Голанд, 90+5 — Голдінг, 86

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне, Гюндоган (Марез, 72), Гріліш (Фоден, 87) — Голанд.

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Голдінг, Габріель, Зінченко — Едегор (Сміт-Роу, 71), Парті, Джака (Жоржиньйо, 60) — Сака (Нкетіа, 81), Жезус (Нельсон, 81), Мартінеллі (Троссар, 60).

Попередження: Родрі — Діаш.