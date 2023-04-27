Англія

Керманич Тоттенгема прокоментував гру проти Манчестер Юнайтед.

Лондонський Тоттенгем у рамках тридцять третього туру англійської Прем’єр-ліги зіграє домашній матч проти Манчестер Юнайтед.

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед. Напередодні

Прийдешня зустріч стане першою для нового в.о. головного тренера "шпор" Раяна Мейсона, якого запросили витягати команду з кризи наприкінці сезону.

Новий керманич столичного клубу прокоментував стан команди перед відповідальною грою.

"Нам потрібна реакція на поразку в неділю від Ньюкасла, рішуча реакція. Я сподіваюсь на неї й очікую її побачити не тільки від гравців, але й від усіх на стадіоні в день матчу, а також від усіх, хто бере участь у житті клубу. Якщо ви дійсно професіонал, то, коли у вас трапляється настільки невдалий виступ, ви маєте на нього реагувати.

Чесно кажучи, я думаю, що це не потребує додаткового обговорення, оскільки ми всі пережили страшний біль від цієї поразки, але в підсумку ми зосереджені на грі в четвер, і ми віримо, що ми можемо отримати позитивний результат.

Чи готовий я знову працювати на чолі Тоттенгема? Звісно, що готовий, я у цьому не сумніваюсь. Це просто моя робота. У четвер у нас дійсно велика гра, а потім не менш важлива ще й у неділю, тому я повністю зосереджений на процесі.

Мені боляче дивитись на те, як моя рідна команда програє. Так само, як і нашим гравцям та вболівальникам. Ми знаємо, що в останні тижні чи місяці наші виступи не відповідали тому, на що від нас очікували.

Але футбол — це такий вид спорту, де все може швидко змінитись. І я сподіваюся, що ми зможемо продемонструвати такі результати, що дозволять забути про ці поразки.

Мені було приємно бачити наших уболівальників на матчі проти Ньюкасла на виїзді, тому що наші вони важливі для нас, ми їх цінуємо й вони нам потрібні. Ми розуміємо, що останнім часом наші стосунки дещо стали слабшими, але немає сумніву, що вони все ще нам потрібні, ми хочемо, щоб вони знову прийшли на стадіон, і, сподіваюся, у четвер вони зможуть підтримати нас.

Я давно працюю в цьому клубі, і я переконаний, що наші вболівальники чудові та одні з найкращих у світі. Але єдиний спосіб виправдати їхню довіру — це зіграти такі матчі, які б дозволили це зробити. Ми це розуміємо", — заявив англійський фахівець.

Матч Тоттенгем — Манчестер Юнайтед відбудеться 27 квітня, о 22:15.