Англія

Німецький тренер — про можливе призначення Юліана.

Головний тренер збірної Австрії та колишній керманич Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік прокоментував потенційне призначення Юліана Нагельсманна в Тоттенгем.

"Якщо Тоттенгем справді хоче отримати Юліана Нагельсманна, було б важливо мати спортивного директора, який би підтримував його.

Тоттенгем — це не той клуб, де очікують, що ти відразу потрапиш у топ. Тож це може бути дуже, дуже захоплююча історія", — наводить слова австрійця Рангнік.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нагельсман відмовить Тоттенгему, якщо не отримає право голосу у трансферах клубу.