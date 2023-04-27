Німецький тренер — про можливе призначення Юліана.
Ральф Рангнік, getty images
27 квітня 2023, 20:30
Головний тренер збірної Австрії та колишній керманич Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік прокоментував потенційне призначення Юліана Нагельсманна в Тоттенгем.
"Якщо Тоттенгем справді хоче отримати Юліана Нагельсманна, було б важливо мати спортивного директора, який би підтримував його.
Тоттенгем — це не той клуб, де очікують, що ти відразу потрапиш у топ. Тож це може бути дуже, дуже захоплююча історія", — наводить слова австрійця Рангнік.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нагельсман відмовить Тоттенгему, якщо не отримає право голосу у трансферах клубу.