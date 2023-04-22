Англія

Німецький тренер може отримати роботу в АПЛ.

Тоттенгем шукає нового головного тренера на наступний сезон після звільнення Антоніо Конте з посади.

Як повідомляє журналіст Крістіан Фольк, Юліан Нагельсманн готовий очолити лондонську команду та наразі зосереджений на пропозиції "шпор".

Зазначимо, що керівництво Тоттенгема вирішило, що до кінця сезону командою буде керувати Антоніо Стелліні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стало відомо, чому Юліан Нагельсманн відмовив іншому представнику АПЛ — Челсі.