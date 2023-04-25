Англія

Німецький фахівець вже відмовився від пропозиції очолити Челсі.

Колишній головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн все ще може очолити Тоттенгем. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, 35-річний німець погодиться очолити клуб із Лондона лише за умови, що він матиме право голосу в трансферних справах "шпор".

Також зазначається, що Юліан готовий очолити Тоттенгем лише у міжсезоння.

Нагадаємо, нещодавно Тоттенгем попрощався з Антоніо Конте, який жорстко розкритикував керівництво "шпор". Команду довірили Крістіану Стелліні, якого було звільнено після минулого розгрому від Ньюкасла (1:6).

Наразі "шпорами" керує Райан Мейсон, але керівництво клубу хоче домовитися з новим головним тренером найближчим часом і головним кандидатом є Нагельсманн, який нещодавно відмовив Челсі.

Після 32 турів Тоттенгем набрав 53 очки та посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від топ-4 на шість балів. Позаду щільна група з Астон Вілли, Ліверпуля та Брайтона.