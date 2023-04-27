Захисник пропустить матч.
Гаррі Магвайр, getty images
27 квітня 2023, 22:20
Манчестер Юнайтед у рамках тридцять третього туру англійської Прем'єр-ліги зіграє на виїзді проти Тоттенгема.
Центральний захисник "червоних дияволів" Гаррі Магвайр отримав пошкодження на розминці та пропустить гру. Про це розповів Ерік Тен Гаг.
Зазначимо, що пару гравців в центрі захисту Манчестер Юнайтед складуть Віктор Лінделеф та Люк Шоу, як це було в матчі проти Брайтона.
Гра Тоттенгем — Манчестер Юнайтед почнеться о 22:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.