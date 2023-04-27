Англія

Захисник пропустить матч.

Манчестер Юнайтед у рамках тридцять третього туру англійської Прем'єр-ліги зіграє на виїзді проти Тоттенгема.

Центральний захисник "червоних дияволів" Гаррі Магвайр отримав пошкодження на розминці та пропустить гру. Про це розповів Ерік Тен Гаг.

Зазначимо, що пару гравців в центрі захисту Манчестер Юнайтед складуть Віктор Лінделеф та Люк Шоу, як це було в матчі проти Брайтона.

Гра Тоттенгем — Манчестер Юнайтед почнеться о 22:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.