Англія

Головний тренер — про центрального захисника команди.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг прокоментував роль Гаррі Магвайра в команді.

"Гаррі Магвайр відіграє важливу роль. Він капітан, керує і спілкується з менеджером, мотивує команду. Він є прикладом на тренуваннях", — наводить слова Тен Гага Фабріціо Романо.

Зазначимо, що англійський захисник відзначився автоголом у першому матчі проти Севільї, а у грі-відповіді подарував гол супротивнику після незручної передачі Де Хеа.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роналду просив Рангніка зробити його капітаном замість Магвайра — німець відмовив.