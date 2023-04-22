Головний тренер — про центрального захисника команди.
Гаррі Магвайр, getty images
22 квітня 2023, 10:28
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг прокоментував роль Гаррі Магвайра в команді.
"Гаррі Магвайр відіграє важливу роль. Він капітан, керує і спілкується з менеджером, мотивує команду. Він є прикладом на тренуваннях", — наводить слова Тен Гага Фабріціо Романо.
Зазначимо, що англійський захисник відзначився автоголом у першому матчі проти Севільї, а у грі-відповіді подарував гол супротивнику після незручної передачі Де Хеа.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роналду просив Рангніка зробити його капітаном замість Магвайра — німець відмовив.