Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 27 квітня 2023 року, 21:45.

Евертон у 33-му турі приймав Ньюкасл, який на вихідних вдало з'їздив у Лондон на матч проти Тоттенгема (6:1). Над командою Миколенка "сороки" здобули не менш переконливу перемогу — 4:1, яка допомогла закріпитись їм на третьому місці. Евертон на передостанньому рядку. Попереду у "ірисок" п'ять фіналів, які дадуть відповідь на питання: чи зможуть вони залишитись в Прем'єр-лізі?

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Евертон — Ньюкасл в АПЛ:

Евертон — Ньюкасл 1:4

Голи: Макніл, 80 — Вілсон, 28, 75, Жоелінтон, 72, Мерфі, 81

Евертон: Пікфорд – Миколенко, Тарковскі, Кін, Ґодфрі – Макніл, Дукуре, Гейє (Гарнер 83), Онана (Мопе 73), Івобі – Калверт-Льюїн (Сіммс 83)

Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр, Шер, Ботман, Таргетт (Берн 68) – Лонгстафф, Гімарайнс, Віллок (Андерсон 87) – Альмірон (Мерфі 68), Вілсон (Гордон 87), Жоелінтон