Англія

Колишній гравець "шпор" — про гру чемпіонату Англії.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен прокоментував нічию з Тоттенгемом (2:2) в матчі АПЛ.

"Чому матч не завершився нашою перемогою? Ми відпустили газ, і в цьому наша проблема. Це трапляється вже в декількох матчах. Ми втратили трохи енергії, трохи контролю, а вони отримали віру, і все пішло іншим шляхом.

Так буває часто. Коли ви виграєте з рахунком 2:0, все може швидко змінитися. У нас не було контролю, щоб добити їх і не дати їм шансу забити перший гол. Це додало їм впевненості.

Попереду ще кілька ігор. Нам потрібно продовжувати та повернути віру, щоб фінішувати в топ-4", — цитує Еріксена BBC.

Манчестер Юнайтед має в активі 60 очок після 31 зіграного матчу АПЛ. В "манкуніанців" відставання до третього Ньюкасла два очки, але одна гра у запасі. Також МЮ має дві гри у запасі загалом.