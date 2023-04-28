Французький захисник може перебратись в АПЛ.
Жан-Клер Тодібо, getty images
28 квітня 2023, 22:44
Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти посилення захисної ланки найближчим літнім трансферним вікном.
Як повідомляє видання L`Equipe, "червоні дияволи" цікавляться захисником Ніцци Жан-Клером Тодібо, який перейшов в команду з Барселони.
В цьому сезоні лідер французької команди провів 42 матчі на клубному рівні, в яких отримав три жовтих картки.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тодібо встановив рекорд Ліги 1, отримавши видалення на дев'ятій секунді.