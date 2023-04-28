Англія

Французький захисник може перебратись в АПЛ.

Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти посилення захисної ланки найближчим літнім трансферним вікном.

Як повідомляє видання L`Equipe, "червоні дияволи" цікавляться захисником Ніцци Жан-Клером Тодібо, який перейшов в команду з Барселони.

В цьому сезоні лідер французької команди провів 42 матчі на клубному рівні, в яких отримав три жовтих картки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тодібо встановив рекорд Ліги 1, отримавши видалення на дев'ятій секунді.