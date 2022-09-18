Франция

Зовсім незвичайно розпочався матч восьмого туру чемпіонату Франції.

Ніцца на своєму полі мінімально поступилася Анже у матчі восьмого туру французької Ліги 1. Зустріч закінчилася з рахунком 0:1 на користь гостей.

Вже на дев'ятій секунді Ніцца залишилася у меншості – захисник "гімнастів" Жан-Клер Тодібо отримав червону картку за грубий фол перед своїми воротами.

За інформацією OptaJean, колишній гравець Барселони став футболістом, який найшвидше отримав жовту або червону картку в Лізі 1. Ця статистика почалася вестися з сезону-2006/07.