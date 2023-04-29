Англія

Футболіст зацікавив клуби Прем'єр-ліги.

Незважаючи на поганий сезон в Ередівізі, а Аякс йде третім за чотири тури до кінця, їх молодь є головним активом.

20-річний правий захисник амстердамців Девайн Ренш може вже влітку змінити клубну прописку. У його послугах зацікавлені Арсенал та Брайтон.

Брайтон вважається фаворитом у цій боротьбі. Як повідомляє Foot Mercato, Ренш також зацікавив іспанську Севілью.

Цього сезону на рахунку молодого футболіста 30 поєдинків в усіх змаганнях, три голи та один гольовий пас.

Раніше центральний захисник Аякса Юррієн Тімбер розповів, що близький до того, аби залишити клуб.