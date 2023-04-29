Нидерланды. Новость

Захисник готовий покинути Аякс.

Центральний захисник Аякса Юррієн Тімбер прокоментував свій можливий трансфер в літнє вікно переходів.

"Мій трансфер наближається. Конкретного інтересу з боку інших клубів до мене багато. Минулого літа Аякс попросив мене продовжити контракт і залишитися ще на один сезон. З любові до клубу я зробив це", — наводить слова захисника De Telegraaf.

Нідерландський захисник в цьому сезоні провів 42 поєдинки, в яких відзначився голом та двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що минулого літа Юррієн Тімбер відмовився переходити в Манчестер Юнайтед.