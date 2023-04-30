Англія

Фахівець незадоволений результатом матчу проти Ліверпуля та суддівством Пола Тірні.

Виконувач обов'язків головного тренера Тоттенгема Раян Мейсон висловився щодо поразки Ліверпулю з рахунком 3:4.

"Я спустошений. Реальність — команда, котра створила більше моментів, програла. Ми були найкращою командою з величезним відривом. Подарувати такій команді, як Ліверпуль, чотири голи. Це складно. Важко висловити словами, наскільки я засмучений.

Потрібно розуміти, що таке АПЛ і що потрібно у кожному матчі. Важко пояснити, як можна так розпочати гру. Але ми добре готувалися, щоразу, коли м'яч був у нас, ми створювали гольовий момент. Ми створили багато моментів у другому таймі, влучили у штангу. До того ж за фол на Олівері Скіпі... Одна з найочевидніших червоних карток".

"Мені треба обережно вибирати слова, але, гадаю, неможливо було не зрозуміти, що там має бути вилучення. Те, що хлопцеві розбили голову до крові, коли вона була на півтораметровій висоті, явно свідчить про небезпеку для гравця. Це викликає здивування. Таке рішення визначає різницю між перемогою та її відсутністю.

Я хотів би почути пояснення. Я бачив усе це в реальному часі, а ВАР має і повтор. Але ми показали, що можемо бути дуже гарною командою. У той же час у перші 15 хвилин стало зрозуміло, чому ми в тому положенні, в якому ми знаходимося. Відігратися, але подарувати такий гол наприкінці – це складно прийняти", — сказав Мейсон.

Натомість Юрген Клопп після матчу також залишився незадоволений роботою арбітрів.