Англія

Обидва гравці зараз виступають за інші клуби на правах оренди.

Центральний захисник Ерік Баї та лівий захисник Алекс Теллес виступають на правах оренди за Марсель та Севілью відповідно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг не розраховує на цих двох гравців після повернення.

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Стверджується, що Ерік Баї та Алекс Теллес будуть доступні для продажу або ще однієї орендної угоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер команди Ерік Тен Гаг хоче бачити Лавію в Манчестер Юнайтед.