Англієць може змінити клуб влітку.
ТЕММІ АБРАГАМ, GETTY IMAGES
01 травня 2023, 16:59
Теммі Абрагам може залишити Рому влітку, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед та ПСЖ стежать за 25-річним нападником.
Англійці хочуть підписати гравця на заміну Вауту Вегорсту, а французи планують замінити Уго Екітіка. Рома ще не веде переговорів з жодним із клубів, але готова до того, що скоро отримає пропозиції.
У поточному сезоні Серії А 25-річний форвард провів 32 матчі, відзначившись 8 голами та 3 асистами.