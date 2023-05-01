Італія

Англієць може змінити клуб влітку.

Теммі Абрагам може залишити Рому влітку, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед та ПСЖ стежать за 25-річним нападником.

Англійці хочуть підписати гравця на заміну Вауту Вегорсту, а французи планують замінити Уго Екітіка. Рома ще не веде переговорів з жодним із клубів, але готова до того, що скоро отримає пропозиції.

У поточному сезоні Серії А 25-річний форвард провів 32 матчі, відзначившись 8 голами та 3 асистами.