Англія

Керманич Челсі — про майбутній поєдинок проти Арсеналу в АПЛ.

У рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське дербі між Арсеналом та Челсі.

Виконувач обов'язків головного тренера "синіх" Френк Лемпард розповів про свої плани на те, хто очолить атаку в майбутньому матчі.

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"Побачимо. У мене є Обамеянг, є Гаверц, є Фофана. Не збираюся називати склад прямо тут, але Обамеянг у формі та готовий.

Чи може вплинути на моє рішення його минуле в Арсеналі? Ні, хоча, можливо, тому що іноді гравець має певну мотивацію, коли виступає проти колишнього клубу.

Я не надто заглиблювався в це. Я прийму рішення з огляду на те, як всі тренувалися та якою буде структура", — цитує слова Френка Лемпарда talkSPORT.

Нагадаємо, матч Арсенал — Челсі відбудеться сьогодні, 2 травня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.