Англія

Майбутнє французького захисника Баварії лишається під питанням.

Захисник мюнхенської Баварії Бенжамен Павар може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно та вирушити до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє Bild, лондонський Челсі, як і раніше, зберігає інтерес до підписання 27-річного француза, який не проти змінити клуб через свій спливаючий контракт з "червоними" влітку 2024 року.

Зазначається, що лондонський клуб готовий повернутися до ідеї підписання Павара, якщо той таки вирішить не пов'язувати своє майбутнє з Баварією новою угодою.

У поточному сезоні французький захисник провів за Баварію 39 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав один асист.

Раніше у Баварії підтвердили, що мають намір продовжити контракт із Бенжаменом Паваром.