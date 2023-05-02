Німеччина

Нинішня угода із французьким захисником закінчується влітку 2024 року.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Хасан Саліхаміджич висловився про майбутнього захисника своєї команди Бенжамена Павара, контракт якого розрахований до літа 2024 року.

"Ми обговоримо з Бенджаменом Паваром новий контракт — ми подивимося на його бажання, щоб прийняти остаточне рішення.

Я щасливий, що він з нами. У нього все добре, і виступи дуже хороші", — цитує слова Саліхаміджича журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Павар провів за Баварію 39 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав один асист.