Нинішня угода із французьким захисником закінчується влітку 2024 року.
Бенжамен Павар, getty images
02 травня 2023, 17:44
Спортивний директор мюнхенської Баварії Хасан Саліхаміджич висловився про майбутнього захисника своєї команди Бенжамена Павара, контракт якого розрахований до літа 2024 року.
"Ми обговоримо з Бенджаменом Паваром новий контракт — ми подивимося на його бажання, щоб прийняти остаточне рішення.
Я щасливий, що він з нами. У нього все добре, і виступи дуже хороші", — цитує слова Саліхаміджича журналіст Фабріціо Романо.
У поточному сезоні Павар провів за Баварію 39 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав один асист.