Англія

Проте нігерійський форвард залишається пріоритетною метою "червоних дияволів".

У літнє трансферне вікно Манчестер Юнайтед хотів би підписати ключового нападника Наполі Віктора Осімгена. Про це повідомляє La Repubblica.

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Однак, за інформацією джерела, незважаючи на те, що 24-річний нігерієць є пріоритетною метою "червоних дияволів" на літо, вони не мають наміру платити за нього понад 110 мільйонів євро.

Щодо Наполі, то цю суму неаполітанці вважають недостатньою для того, щоб продати свого головного бомбардира.

Зазначається, що мадридський Реал і мюнхенська Баварія також цікавляться Осімгеном, але вони також вважають фінансові запити Наполі надто завищеними.

У поточному сезоні Віктор Осімген провів за Наполі 33 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 26 голів та віддав 5 результативних передач.