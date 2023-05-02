Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Арсенал та Челсі.

Лондонські Арсенал та Челсі зіграють у дербі в рамках тридцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги.

Мікель Артета, після поразки від Манчестер Сіті (1:4), залучив до стартового складу Ківьора до пари центральних захисників, тоді як Жоржиньйо долучився до центрального трикутника, а Троссар розташується ліворуч в атаці. Олександр Зінченко знову з'явиться на лівому фланзі захисту.

Френк Лемпард, на тлі поразки від Брентфорда (0:2), використав із перших хвилин схему з чотирма захисниками, тоді як Мадуеке та Обамеянг долучаться до ланки нападу. Михайла Мудрика знову залишили на лаві для запасних.

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Ківьор, Габріель, Зінченко — Едегор, Жоржиньйо, Джака — Сака, Жезус, Троссар.

Запасні: Тернер, Тірні, Голдінг, Парті, Сміт-Роу, Вієйра, Мартінеллі, Нкетіа, Нельсон.



Челсі: Кепа — Аспілікуета, Фофана, Сілва, Чілвелл — Канте, Енцо, Ковачич — Мадуеке, Обамеянг, Стерлінг.

Запасні: Менді, Чалоба, Бадьяшиль, Лофтус-Чік, Мудрик, Зієш, Галлагер, Гаверц, Феліш.



Гра Арсенал — Челсі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.