Англія

Півзахисник більше не зіграє в цьому сезоні.

Півзахисник Фулгема Андреас Перейра отримав серйозну травму — перелом щиколотки, повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

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Очікується, що бразильський футболіст зможе повернутися до тренувань під час передсезонної підготовки.

В цьому сезоні Андреас Перейра провів 38 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що форвард Фулгема Александар Мітрович вибув на вісім матчів через дискваліфікацію.