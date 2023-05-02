Півзахисник більше не зіграє в цьому сезоні.
Андреас Перейра, getty images
02 травня 2023, 22:54
Півзахисник Фулгема Андреас Перейра отримав серйозну травму — перелом щиколотки, повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.
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Очікується, що бразильський футболіст зможе повернутися до тренувань під час передсезонної підготовки.
В цьому сезоні Андреас Перейра провів 38 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та шістьма асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що форвард Фулгема Александар Мітрович вибув на вісім матчів через дискваліфікацію.