Англія

Криза лондонського клубу поглиблюється з кожним наступним туром.

Напередодні Челсі програв Арсеналу в гостьовому лондонському дербі в рамках тридцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги.

Арсенал — Челсі 3:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Поразка в звітній грі стала шостим поспіль невдалим результатом виступів для "пенсіонерів" на чолі з Френком Лемпардом, який із моменту свого призначення ще жодного разу навіть не здобував нічиєї з новим-старим клубом.

До цього Челсі також програв Вулвергемптону (0:1), Брайтону (1:2) та Брентфорду (0:2) в рамках чемпіонату, а також поступився мадридському Реалу в обидвох зустрічах чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Як зазначають майстри статистики, останнього разу схожа за тривалістю серія поразок у історії "синіх" траплялась ще в жовтні 1993 року — тоді команда програвала Вест Гему (0:1), Норвичу (1:2), Астон Віллі (0:1), Олгем Атлетік (0:1), Лідсу (1:4) та Арсеналу (0:2).

У наступному турі Челсі гратиме в гостях у Борнмута.