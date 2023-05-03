Англія

Капітан Арсенала прокоментував перемогу над Челсі.

Арсенал напередодні в рамках тридцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги переграв Челсі в домашньому лондонському дербі.

Арсенал — Челсі 3:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Півзахисник та капітан "канонірів" Мартін Едегор, на рахунку якого два забитих м’яча в цій грі, після завершення матчу розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Ми вийшли й показали інший командний дух, аніж у попередньому матчі. На полі був звичний для цього сезону Арсенал. Залишився дуже задоволений першим таймом, а другий тайм, я б назвав трохи заплутаним. У підсумку, три очки і хороша перемога для нас — це все, що було потрібно, щоб не відстати від Сіті вже сьогодні.

Читайте також: 30 років — 30 фактів: що ми знаємо про англійську Прем'єр-лігу з моменту створення

Усі були дуже засмучені після гри на минулому тижні, і ми використали цей гнів і розчарування для того, щоб як слід увійти до цього матчу. Думаю, що ми досягли успіху в цьому, особливо в першому таймі.

Ви можете програвати якісь ігри, але не так, як ми програли, не граючи в свою гру і не будучи собою. Це й було найболючішим, тому ми хотіли показати сьогодні інший бік команди", — заявив англійський виконавець.

У наступному турі Челсі гратиме в гостях у Борнмута.