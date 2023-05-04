Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Брайтон та Манчестер Юнайтед.

Брайтон та Манчестер Юнайтед зіграють поміж собою на Амекс Стедіум у рамках перенесеного матчу двадцять восьмого туру англійської Прем'єр-ліги.

Роберто Де Дзербі, після перемоги над Вулвергемптоном (6:0), залучив до стартового складу Кайседо на правий фланг захисту, тоді як Мак Аллістер повернувся до опорної зони, а Буонанотте та Мітома зіграють у трійці атакувальних півзахисників.

Ерік тен Гаг, на тлі перемоги над бірмінгемською Астон Віллою (1:0), використає з перших хвилин Ван-Біссаку праворуч у захисті, тоді як Фред долучиться до опорної зони, а Антоні та Рашфорд зіграють обабіч Фернандеша серед атакувальних півзахисників. Марсьяль очолить атаку.

Брайтон: Стіл — Кайседо, Вебстер, Данк, Еступіньян — Гілмор, Мак Аллістер — Енсісо, Буонанотте, Мітома — Велбек.

Запасні: Санчес, Колвілл, ван Геке, Оффіа, Марч, Аярі, Пепіон, Моран, Удав.



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Лінделеф, Шоу, Далот — Каземіро, Фред — Антоні, Фернандеш, Рашфорд — Марсьяль.

Запасні: Батленд, Магвайр, Маласія, Вільямс, Еріксен, Забітцер, Пеллістрі, Санчо, Веггорст.



Гра Брайтон — Манчестер Юнайтед почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.