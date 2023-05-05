Англія

Керманич Брайтона висловився про непросту перемогу над МЮ завдяки пенальті в кінці матчу.

Манчестер Юнайтед у перенесеному матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях мінімально поступився Брайтону (0:1), а переможний гол "чайки" забили у компенсований час завдяки реалізованому пенальті Алексіса Мак Аллістера.

Головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі поділився враженнями від цього протистояння.

"В обох іграх, я думаю, ми грали краще, ніж Манчестер Юнайтед. Останній результат у Кубку Англії був несправедливим.

Я думаю, що футбольний бог існує. Ми заслуговували на перемогу в півфіналі Кубка Англії, але програли за підсумками серії пенальті, проте сьогодні ми перемогли саме завдяки одинадцятиметровому.

Ми зіграли фантастичну гру, ми домінували. Мої гравці заслужили на перемогу", — цитує слова Роберто Де Дзербі BBC Sport.

Дивитися відео гола та огляд матчу Брайтон — Манчестер Юнайтед ви можете на Football.ua.