Англія
05 травня 2023, 00:04
Брайтон удруге за сезон переграв Манчестер Юнайтед
Колектив Еріка тен Гага не втримав тиску суперників у компенсований до другого тайму час.
Брайтон — Манчестер Юнайтед, Getty Images
05 травня 2023, 00:04
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Брайтон — Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Мак Аллістер, 90+9 (пен.)
Брайтон: Стіл — Кайседо, Вебстер, Данк, Еступіньян — Гілмор (Колвілл, 75), Мак Аллістер — Енсісо, Буонанотте (Марч, 63), Мітома — Велбек (Ундав, 75).
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Лінделеф, Шоу, Далот — Каземіро, Фред (Забітцер, 76) — Антоні (Санчо, 76), Фернандеш, Рашфорд — Марсьяль (Веггорст, 84).
Попередження: Вебстер, Данк, Колвілл, Кайседо — Каземіро, Далот, Антоні