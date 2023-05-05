Англія

Брайтон удруге за сезон переграв Манчестер Юнайтед

Колектив Еріка тен Гага не втримав тиску суперників у компенсований до другого тайму час.

Брайтон — Манчестер Юнайтед, Getty Images

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Брайтон — Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Мак Аллістер, 90+9 (пен.)



Брайтон: Стіл — Кайседо, Вебстер, Данк, Еступіньян — Гілмор (Колвілл, 75), Мак Аллістер — Енсісо, Буонанотте (Марч, 63), Мітома — Велбек (Ундав, 75).



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Лінделеф, Шоу, Далот — Каземіро, Фред (Забітцер, 76) — Антоні (Санчо, 76), Фернандеш, Рашфорд — Марсьяль (Веггорст, 84).



Попередження: Вебстер, Данк, Колвілл, Кайседо — Каземіро, Далот, Антоні