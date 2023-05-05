Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 4 травня 2023 року, 22:00.

Манчестер Юнайтед у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях мінімально поступився Брайтону (0:1).

Перемогу команді Роберто Де Дзербі приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Мак Аллістера, який відзначився результативним ударом із пенальті на дев'ятій компенсованій хвилині до другого тайму.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брайтон — Манчестер Юнайтед в англійській Прем'єр-лізі:

Брайтон — Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Мак Аллістер, 90+9 (пен).



Брайтон: Стіл — Кайседо, Вебстер, Данк, Еступіньян — Гілмор (Колвілл, 75), Мак Аллістер — Енсісо, Буонанотте (Марч, 63), Мітома — Велбек (Ундав, 75).



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Лінделеф, Шоу, Далот — Каземіро, Фред (Забітцер, 76) — Антоні (Санчо, 76), Фернандеш, Рашфорд — Марсьяль (Веггорст, 84).



Попередження: Вебстер, Данк, Колвілл, Кайседо — Каземіро, Далот, Антоні.