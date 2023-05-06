Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 35-го туру АПЛ, який пройде 6 травня і розпочнеться о 19:30.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Брентфордом, яке пройде на стадіоні Енфілд.

СУБОТА, 6 ТРАВНЯ, 19:30. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ми знаходимося на фінішній прямій сезону англійської Прем'єр-ліги, а це означає, що Ліверпуль має перебувати в доволі хорошій формі. Так, в останні роки склалася така тенденція, що після вельми невдалого чи посереднього зимового періоду команда Юргена Клоппа приходить до тями наприкінці весни. Цей рік не став винятком, а потрапляння мерсисайдців до зони Ліги чемпіонів вже не виглядає чимось нереальним, особливо якщо враховувати ігровий спад Манчестер Юнайтед.

Ліверпуль в останніх п'ять матчах зумів здобути п'ять перемог поспіль, при чому відбувалося це не тільки на Енфілді, де "червоні" в будь-якому стані завжди являють собою загрозу, а й у гостях, де цього сезону у колективу Клоппа виходило далеко не все. Якщо ще й враховувати нічиї з Челсі та Арсеналом, то отримаємо серію Ліверпуля без поразок із семи поєдинків поспіль. І ні, ці успішні результати не були поголовно втіленнями впевненості — у мерсисайдців досі присутні проблеми іноді в обороні, а десь — з реалізацією. Але в той же час Ліверпуль має характер і розуміння того, що цей сезон в останній момент їм все ж під силу врятувати.

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Брентфорд традиційно є незручним суперником не тільки для Ліверпуля — подібну тезу можна віднести фактично до всіх представників так званої "великої шістки" Прем'єр-ліги. Надійна гра низьким блоком, продуктивні закидання вперед, швидкі контратаки та небезпека при стандартних положеннях разом з аутами – це все те, що так не люблять у своїх суперниках фаворити, і це все те, що добре вміє робити команда Томаса Франка.

Дійсно, говорячи про регулярність відбору очок у топів, із Брентфордом практично ніхто не зможе зрівнятися в АПЛ. "Бджоли" вміють приємно дивувати, але якщо щось іде не так із самого початку матчу — переламати хід зустрічі на свою користь у гравців Брентфорда вдасться навряд, що цілком може навіть завершитися тотальним провалом. В останніх іграх лондонський клуб повернувся на переможну стежку, але тут є питання щодо мотивації. Команда Франка вже виконала завдання на сезон — забезпечила собі місце в середині таблиці, а про єврокубкову зону, при всьому бажанні, вже мріяти не доводиться через весняний спад команди в результатах. У цьому аспекті у Ліверпуля більше мотивації, та й фактор домашньої підтримки не можна ігнорувати, якщо ми говоримо про Енфілд.

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За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,49, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 6,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,00.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Елліотт, Фабіньо, Жота — Салах, Гакпо, Луїс Діас

Брентфорд: Рая — Гікі, Піннок, Мі, Генрі — Дасілва, Оньєка, Єнсен — Мбемо, Тоуні, Шаде

Не зіграють: Ремзі, Байцетич, Кейта, Фірміно, Тіаго — Льюїс-Поттер, Янссон, Нергор, Стракоша

Під питанням: ... — Аєр

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