Англія

Віллани хочуть підписати новачків.

Астон Вілла розглядає різноманітні варіанти підсилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Telegraph, бірмінгемський клуб націлився на двох гравців атакувальної ланки та спробує оформити перехід найближчим часом.

Стверджується, що мова йде про нападника Ювентуса Душана Влаховича та вінгера Барселони Феррана Торреса.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Астон Вілла націлилась на двох гравців Манчестер Сіті.