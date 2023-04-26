Напередодні сербський форвард зазнав пошкодження на тренуванні.
Душан Влахович, Getty Images
26 квітня 2023, 14:54
Ювентус у своєму офіційному твіттері опублікував заявку на матч-відповідь півфіналу Кубка Італії проти Інтера.
До списку футболістів команди Массіміліано Аллегрі не потрапив нападник Душан Влахович, який травмував гомілкостоп на тренуванні у вівторок.
Проте у заявці присутній півзахисник Поль Погба, для якого це може бути лише шостий матч після повернення в Турин. Більшу частину сезону він пропустив через травми.
Перша півфінальна зустріч між командами завершилась із нічийним рахунком 1:1.
Нагадаємо, матч Інтер — Ювентус відбудеться сьогодні, 26 квітня, о 22:00 за київським часом.