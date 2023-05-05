На іспанця очікує операція.
Тьяго Алькантара, getty images
05 травня 2023, 20:47
Раніше пресслужба Ліверпуля повідомляла, що Тьяго Алькантара повернувся до тренувань в загальній групі Ліверпуля.
Втім, головний тренер команди Юрген Клопп розповів, що справи невтішні — в цьому сезоні іспанського півзахисника на полі більше не побачать.
"Тьяго буде прооперований і пропустить залишок сезону. Це та ж сама проблема, через яку він пропустив пару місяців раніше. Чи буде він готовий до передсезонки? Так, і саме тому ми робимо це зараз", — наводить слова Клоппа Liverpool Echo.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль розпочав роботу над трансфером Мак Аллістера.