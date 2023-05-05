Англія

На іспанця очікує операція.

Раніше пресслужба Ліверпуля повідомляла, що Тьяго Алькантара повернувся до тренувань в загальній групі Ліверпуля.

Втім, головний тренер команди Юрген Клопп розповів, що справи невтішні — в цьому сезоні іспанського півзахисника на полі більше не побачать.

"Тьяго буде прооперований і пропустить залишок сезону. Це та ж сама проблема, через яку він пропустив пару місяців раніше. Чи буде він готовий до передсезонки? Так, і саме тому ми робимо це зараз", — наводить слова Клоппа Liverpool Echo.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль розпочав роботу над трансфером Мак Аллістера.