Англія

Аргентинець не проти приєднатись до команди Юргена Клоппа.

Ліверпуль розпочав роботу над трансфером півзахисника Брайтона Алексіса Мак Аллістера. Як повідомляє Фабріціо Романо, аргентинець також зацікавлений у трансфері в мерсисайдський клуб.

За інформацією джерела, "червоні" близькі до узгодження умов особистого контракту аргентинця, залишилося уточнити певні деталі.

У нинішньому сезоні Алексіс провів 34 матчі: на його рахунку 11 голів та 2 асисти.

Раніше повідомлялось, що в трансфері хавбека зацікавлений МЮ, але Ліверпуль — пріоритетний варіант для чемпіона світу-2022.