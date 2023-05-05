Англія

Новинка зроблена на честь останнього сезону Білла Шенклі.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті презентував новий комплект домашньої форми від компанії Nike на сезон-2023/24.

Новинка виконана у традиційних яскраво-червоних кольорах. Також на футболці додався білий комір та манжети.

Таким чином, клуб АПЛ зробив відсилання на останній сезон Білла Шенклі на чолі команди. Тоді у сезоні-1973/74 Ліверпуль став володарем Кубка Англії.

На звороті футболки емблема 97, яка окреслена вогнем — це на честь загиблих під час трагедії у Хіллсборо.

Свій перший матч у новій формі Ліверпуль проведе проти Астон Вілли на Енфілді. Гра відбудеться 20 травня.