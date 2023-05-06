Керманич Ліверпуля прокоментував перспективи власної команди.
Юрген Клопп, Getty Images
06 травня 2023, 08:35
Ліверпуль невдало провів відтинок на початку поточного сезону, суттєво втративши позиції на внутрішній першості, після чого намагається чіплятись за місця в зоні Ліги чемпіонів УЄФА в турнірній таблиці.
Наразі "червоні" йдуть п’ятими з чотирма очками відставання від Манчестер Юнайтед, маючи при цьому на гру більше за конкурентів та залишаючи за собою право провести ще чотири зустрічі.
У той самий час головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп, судячи з усього, не дуже-то й вірить в успіх власних підопічних.
"Манчестер Юнайтед має набрати 8 очок у 5 матчах. Думаю, вони це зроблять. Нам натомість залишається отримати те, на що ми заслуговує своїми виступами.
Ліга Європи — це погано? Ні. У жодному разі! Попереду в нас дуже важкий матч проти Брентфорда, тож як я можу зараз думати про щось інше?", — заявив німецький фахівець.
Ліверпулю також залишається зіграти проти Лестера, Астон Вілли та Саутгемптона.