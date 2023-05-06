Португалець отримав почесну нагороду.
Бруну Фернандеш, getty images
06 травня 2023, 11:13
Манчестер Юнайтед провів традиційне голосування за найкращого гравця минулого місяця серед своїх вболівальників.
Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", кращим у квітні в складі команди став Бруну Фернандеш.
Португальський футболіст в боротьбі за нагороду випередив двох захисників — Люка Шоу та Віктора Лінделефа.
У квітні він провів вісім поєдинків, відзначившись двома результативними передачами та голом.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бруну Фернандеш забив 100 гол у клубній кар'єрі.