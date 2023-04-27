Англія

Футболіст полетів в Лондон на матч з Тоттенгемом.

Півзахисник МЮ Бруну Фернандеш відновився після травми гомілкостопу та, ймовірно, зможе зіграти проти Тоттенгема сьогодні ввечері, повідомляє Daily Mirror.

Португалець разом із командою відправився в Лондон на матч проти "шпор". Нагадаємо, капітан команди отримав травму гомілкостопу у матчі з Брайтоном (0:0, 7:6 за пенальті) у півфіналі Кубка Англії. Він залишив поле на 101 хвилині.

В цьому сезоні на його рахунку 50 матчів у всіх турнірах. Португалець забив 10 голів та віддав 13 результативних передач.

Матч Тоттенгем – Манчестер Юнайтед відбудеться 27 квітня о 21:45.