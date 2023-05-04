Англія

Експерт вважає, що Мудрику треба більше ігрового часу.

Голландський фахівець Джиммі Флойд Хассельбанк, який нещодавно увійшов до тренерського штабу збірної Англії, висловився щодо адаптації Михайла Мудрика в Челсі.

"Йому складно зараз. Після його першого матчу я подумав, що в Мудрику щось є. Це дійсно так. Але в АПЛ нелегко заграти, а враховуючи те, звідки він прийшов, йому потрібно адаптуватися. Мудрику потрібен ігровий час.

Я трохи здивований, що він грає не так багато. Зараз вдалий час для нього, щоб грати з перспективою на наступний сезон. У хлопця є талант. Питання в тому, чи зможемо ми розкрити його", — сказав Хасселбайнк.

Нагадаємо, Михайла Мудрика визнано другим найгіршим новачком лондонського Челсі в поточному сезоні.