Англія

Новий керманич Лідса точно знає собі ціну.

Відомий та досвідчений англійський фахівець Сем Еллардайс нещодавно очолив Лідс у спробі врятувати команду від вильоту з англійської Прем’єр-ліги за підсумками поточного сезону.

Однак уже в першому ж матчі в рамках тридцять п’ятого туру "павичі" будуть змушені зіграти в гостях проти чинного чемпіона та головного претендента на трофей у цій кампанії — Манчестер Сіті.

Напередодні протистояння нового керманича Лідса попросили уявити, чи зміг би він досягти високих результатів, якби тренував команду суперників.

"Чи міг би я виграти требл на чолі Манчестер Сіті? Абсолютно! Тому що саме гравці роблять вас дійсно хорошим менеджером і тренером, а вся ваша робота полягає в тому, щоб мати можливість спілкуватись із такими гравцями.

Але я б не сказав, що так працювати стає легше, але так точно набагато приємніше це робити. Ви ж усе одно бачите занепокоєння та тиск на обличчі Пепа, тому що він знає, що вимоги стосовно нього набагато більші за інших.

Вимоги ж від мене полягають у тому, щоб спробувати залишити команду в Прем'єр-лізі, тоді як Пепа та його команду вважали б невдахою, якби вони не виграли чемпіонат або виграли лише один кубок.

Це був би поганий сезон для такого клубу", — заявив англійський фахівець.

Матч Манчестер Сіті — Лідс відбудеться 6 травня, о 17:00.