Англія

Раніше з "латікс" зняли три очки за порушення контрактних зобов'язань, що коштувало команді місця у другому дивізіоні Англії.

Віган Атлетік, який став володарем Кубка Англії у 2013 році, зараз переживає ненайкращий період у своїй історії. Раніше з команди зняли три очки за невиконання умов контрактів гравців у червні, липні та жовтні 2022 року.

У підсумку, перед останнім туром сезону Чемпіоншипу "латікс" посідають останнє місце в турнірній таблиці, втративши шанси на збереження прописки у другому дивізіоні Англії.

Як повідомляє Football Daily, у Вігані скасували тренування перед останнім матчем сезону проти Ротергема, який відбудеться 8 травня.

Зазначається, що футболістам команди знову затримали заробітну плату. Виплати не поступили, через що клуб звільнив їх від заняття з огляду на "складні обставини".