Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 35-го туру АПЛ, який пройде 7 травня і розпочнеться о 21:00.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Вест Гемом та Манчестер Юнайтед, яке пройде на Лондон Стедіум.

НЕДІЛЯ, 7 ТРАВНЯ, 21:00. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

На фінішній прямій цього сезону Вест Гем має статус півфіналіста Ліги конференцій, при цьому ще й вважається фаворитом на вихід у фінальну стадію. У той же час, на внутрішній арені, статус команди Девіда Моєса набагато скромніший — це один з головних борців за виживання в елітному дивізіоні, нехай і виглядаючий переважніше і переконливіше, ніж ті ж Лестер, Лідс Юнайтед, Саутгемптоном, Ноттінгем Форест і Евертон.

Але 15-е місце і лише чотири очки від зони вильоту навряд чи змушують "молотобійців" почуватися у повній безпеці. В останніх трьох матчах АПЛ лондонці зазнали трьох поразок, але не варто також ігнорувати наявність факту дуже непростого календаря, в ході якого Вест Гему довелося зустрітися з вмотивованим Ліверпулем, міцним Крістал Пелес і непереборним Манчестер Сіті.

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Сьогодні ж в суперниках у "молотобійців" знову буде один із борців за зону Ліги чемпіонів, проте на даному етапі сезону Манчестер Юнайтед не виглядає такою ж грізною силою, як у, наприклад, зимовий період. Низка травм, включаючи основний центр оборони у вигляді зв'язки Варана та Лісандро, не могли не вплинути на рівень виступів "червоних дияволів". На тлі цього ще й виникли проблеми з реалізацією та цілісністю механізму, який може дати збій у будь-який момент. У таких умовах Ерік тен Гаг змушений робити ставку на прагматичний підхід, тому якоїсь футбольної естетики від манкуніанців зараз чекати не доводиться.

Але з наявними проблемами тренерському штабу Манчестер Юнайтед треба якось справлятися, адже у "червоних дияволів" в конкурентах є не тільки Ньюкасл Юнайтед. Не варто забувати і про Ліверпуль, який відчув запах крові і на характері прагне врятувати сезон, займаючи зараз уже на п'яту сходинку в турнірній таблиці. Так, МЮ тепер доводиться думати не лише про боротьбу за "бронзу" з Ньюкаслом, перемога в якій була б найкращим із можливих підсумків для колективу Еріка тен Гага. Тепер ми спостерігаємо ситуацію, в якій тепер навіть немає жодних гарантій, що Юнайтед залишиться четвертим і точно не дасть Ліверпулю фінішувати в зоні Ліги чемпіонів. Можна стверджувати зараз тільки одне — легко і просто МЮ на цьому відрізку сезону точно не буде.

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За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 2,05, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 3,68. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,81.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Вест Гем: Фабіанські — Джонсон, Огбонна, Керер, Крессвелл— Пакета, Даунс, Форнальс — Боуен, Антоніо, Бенрахма

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Лінделеф, Шоу, Далот — Каземіро, Забітцер, Фернандеш — Санчо, Веггорст, Рашфорд

Не зіграють: Скамакка, Зума, Цоуфал — Варан, Лісандро, ван де Бек, Гарначо, Гітон, Мактоміней, Джонс

Під питанням: Соучек, Райс, Агерд — ...

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