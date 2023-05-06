Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 6 травня 2023 року, 17:00.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем здобув мінімальну перемогу над Крістал Пелес у лондонському дербі.

Автором єдиного голу в цьому протистоянні став нападник "шпор" Гаррі Кейн, який не лише приніс перемогу своїй команді, а й вийшов на друге місце у списку бомбардирів за всю історію АПЛ (209 голів).

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тоттенгем — Крістал Пелес в 35 турі АПЛ-2022/23:

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Тоттенгем – Крістал Пелес 1:0

Гол: Кейн, 45+1.

Тоттенгем: Форстер — Емерсон, Ромеро, Лангле (Даєр 89), Девіс — Порро, Скіпп, Гейбйорг, Сон (Данджума 89) — Рішарлісон (Кулушевскі 79), Кейн.

Крістал Пелес: Джонстон — Мітчелл, Гехі, Андерсен, Ворд — Шлупп (Гьюз 74), Дукуре, Езе — Заха, Айю (Едуар 84), Олісе.

Попередження: Девіс 83, Лангле 86, Форстер 90+2 — Шлупп 56, Ворд 69, Айю 73, Заха 90+1, Андерсен 90+2.