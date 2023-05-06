Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 6 травня 2023 року, 17:00.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті зіпсував дебют Сема Еллардайса на посаді головного тренера Лідс Юнайтед, здобувши перемогу з рахунком 2:1 і закріпивши своє лідерство у турнірній таблиці.

Героєм зустрічі став центральний півзахисник "містян" Ілкай Гюндоган, який оформив дубль після двох асистів від Ріяда Мареза.

Лідс був змушений задовольнятися лише втішним голом Родріго під завісу зустрічі, який ніяк не вплинув на підсумковий результат.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Лідс Юнайтед в 35 турі АПЛ-2022/23:

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Манчестер Сіті — Лідс Юнайтед 2:1

Голи: Гюндоган, 19, 27 — Родріго, 85

На 84-й хвилині Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті) не забив пенальті (штанга).



Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Лапорт, Аке (Вокер, 54) — Гюндоган (Родрі, 90+3), Льюїс — Марез, де Брюйне, Альварес (Б. Сілва, 87), Фоден — Голанд.



Лідс Юнайтед: Роблес — Фірпо, Вебер, Крістенсен — Гаррісон (Саммервіль, 66), Рока (Грінвуд, 58), Форшоу (Стрейк, 80), Ейлінг — Ньйонто (Родріго, 58), Маккенні — Бамфорд (Ааронсон, 80).



Попередження: Ньйонто, Родріго.