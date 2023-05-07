Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 7 травня 2023 року, 13:30.
Аталанта — Ювентус, getty images
07 травня 2023, 18:20
У рамках 34 туру італійської Серії А туринський Ювентус здобув впевнену перемогу над Аталантою.
Команда Массіміліано Алегрі відправила у ворота бергамасків два "сухі" м'ячі, авторами яких стали Ілінг та Влахович.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аталанта — Ювентус в 34 турі італійської Серії А-2022/23:
Аталанта — Ювентус 0:2
Гол: Ілінг, 56, Влахович, 90+9.
Аталанта: Спортьєлло — Скальвіні, Джимсіті, Толой — Дзаппакоста, Лоренсо (Бога, 50 (Соппі, 65)), де Рон, Меле — Копмейнерс, Пашаліч (Муріель, 60) — Сапата.
Ювентус: Щесни — Алекс Сандро, Ругані, Данило — Ілінг (Костич, 82), Рабьо, Локателлі, Фаджолі (Погба, 65), Куадрадо — Ді Марія (К'єза, 82) — Мілік (Влахович, 65).
Попередження: Меле — Рабьо, Влахович.