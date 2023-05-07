Італія

Боротьба за єврокубкову зону у Серії А загострюється.

Туринський Ювентус у матчі 34 туру італійської Серії А в гостях обіграв Аталанту з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі був відкритий на 56 хвилині зустрічі, коли результативним ударом відзначився півзахисник "старої синьйори" Семюель Ілінг. Потім на дев'ятій компенсованій хвилині до другого тайму Душан Влахович зміцнив перевагу своєї команди.

Для команди Массіміліано Аллегрі це друга перемога поспіль, а підопічні Джан П'єро Гасперіні обірвали серію з трьох перемог поспіль.

Після 34 ігор Ювентус набрав 66 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А, а у Аталанти 58 балів та шостий рядок.

Аталанта — Ювентус 0:2

Гол: Ілінг, 56, Влахович, 90+9.

Аталанта: Спортьєлло — Скальвіні, Джимсіті, Толой — Дзаппакоста, Лоренсо (Бога, 50 (Соппі, 65)), де Рон, Меле — Копмейнерс, Пашаліч (Муріель, 60) — Сапата.

Ювентус: Щесни — Алекс Сандро, Ругані, Данило — Ілінг (Костич, 82), Рабьо, Локателлі, Фаджолі (Погба, 65), Куадрадо — Ді Марія (К'єза, 82) — Мілік (Влахович, 65).

Попередження: Меле — Рабьо, Влахович.