Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу над Ньюкаслом (2:0) у АПЛ.

"Я дуже задоволений і гордий. Пишаюся гравцями за те, як вони впоралися з обстановкою та з командою, яка багато вміє робити добре.

Від того, що тут сталося минулого року, було багато емоцій, і у спорті, отримавши ще один шанс, ти маєш довести, що засвоїв урок і готовий підійти до справи з іншого боку. І я бачив бажання гравців виступити сьогодні інакше.

Треба продовжувати зростати. Ми робили це протягом 10 місяців і маємо продовжувати щодня. Вимоги дуже високі, і ми про це знаємо. Ми робимо те, що маємо, щоб перемагати. До кінця чемпіонату ще три матчі, і ми все ще боремося за титул", — наводить слова Артети ВВС.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ньюкасл — Арсенал.